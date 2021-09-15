國民黨主席選舉紛擾不斷，資深媒體人趙少康直言，這場鬧劇已經不能看，他呼籲各陣營，「拜託你們別鬧了」，就安安靜靜地選；並強調，戰鬥藍不可能變成內鬥藍。

趙少康今（15）日在臉書表示，自己在這場主席選戰中一直保持中立，戰鬥藍也是，不管誰選上主席，戰鬥藍都會成為國民黨的中流砥柱，對抗民進黨政府的倒行逆施。

眼見黨主席選舉鬧劇，趙少康認為，是讓基層支持者更憂心國民黨未來，更痛心黨內高層內鬥讓親痛仇快，因此他要向各陣營喊話：拜託你們別鬧了，可否安安靜靜地選，讓大家在選前，好好過個中秋節？

好好一個國民黨主席選舉，怎麼搞成這樣呢？趙少康指出，候選人應該提出如何把國家治理好，如何阻擋民進黨繼續亂搞，如何讓國民黨再度執政的具體規劃，而不是演變為黨內互打互鬥，讓社會看笑話，印證了「內鬥內行、外鬥外行」的譏評。

至於有媒體說「戰鬥藍不要變成內鬥藍」，趙少康斬釘截鐵的說：內鬥藍絕對不會是戰鬥藍，戰鬥藍更不可能變成內鬥藍。