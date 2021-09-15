彰濱工業區鹿港區一家工廠15日7時15分， 太陽能發電繼電器燃燒，彰化縣消防局第三大隊搶救。（彰化縣第三消防大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

彰濱工業區鹿港區一家工廠15日7時15分， 太陽能發電繼電器燃燒，彰化縣消防局第三大隊搶救。（彰化縣第三消防大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

彰濱工業區太陽能發電起火起燃 驚險監控4小時破壞性剪斷供電線路

彰濱工業區鹿港區一家工廠15日7時15分，太陽能發電配電盤繼電器燃燒，立刻斷線搶救，即時滅火，由於太陽能板至線路端仍持續發電，為了怕持續引燃，太陽能廠商於9時抵達，確認必須破壞性剪斷太陽能供電線目前由小隊長陳建志率3名同仁著、並攜帶絕緣防護器材完成任務，11時28分完全滅火。

彰濱工廠起火，報案人表示現場為工廠內部堆放之雜物起火，員工嘗試進行初步滅火，無人員受傷受困。

彰化縣第三消防大隊，7時26分車組抵達現場察看，發現為太陽能發電繼電器燃燒，立即斷電並佈線搶救，馬上7時38分火勢控制，持續滅火降溫。

第三大隊長，施順仁現場也發現，太陽能板至線路端仍持續發電，不敢大意，就怕走火引燃更大火警，率員全現場持續監測，大陽能廠商上午9時抵達，確認必須破壞性剪短太陽能供電線路，目前由小隊長陳建志率3名同仁著裝，並攜帶絕緣防護器材至於後方協助警戒。

這次火警共出勤3個消防分隊，各式消防車輛10輛，1輛救護車，消防人員24人，無人受傷受困，監控時間長達4小時，值到11時28分完全熄滅。