大陸環境保護稅法已上路實施3年，通過稅收優惠等調節方式，鼓勵企業轉型升級，也讓大陸企業的污染排放量持續減少，據大陸國家稅務總局最新表示，如今大陸每萬元（人民幣，下同）GDP產值對應的污染當量數，從2018年的1.16下降到2020年的0.86、降幅25.8％。

據新華社報導，大陸環保稅的納稅人戶數也成長至46.2萬，與2018年1月1日環保稅法剛實施的26.7萬戶相比，成長幅度達73％；環保稅稅額也在2018年、2019年、2020年分別實現205.6億元、213.2億元、199.9億元。

大陸國家稅務總局財產和行為稅司司長練奇峰表示，尤其對低於標準排放的減稅優惠政策，激發企業綠色發展的積極性，引導企業從被動減排向主動減排轉變。

舉例來說，作為浙江省麗水市唯一取得相關領域《危險固廢物經營許可證》的企業，遂昌匯金有色金屬公司在「綠色稅收」倒逼下，企業轉型升級為資源綜合利用企業，除取得環保稅優惠外，也獲得增值稅退稅，在2020年就退稅180多萬元。

遂昌匯金有色金屬公司副總經理趙彰財說「這些稅收紅利，是我們轉型升級的底氣」，因有資金助力引進更多人才。目前156名員工有26名科技型人才，提升研發水準讓廢料回收得更徹底乾淨。