龍劭華驚傳驟逝！昔糖尿病「纏身10年」 7月打AZ前還先確認身體狀況

金鐘視帝龍劭華昨（14日）晚間6時56分被發現在高雄85大樓昏迷，到院前已無呼吸心跳，緊急送醫後仍於晚間8點09分不治，享壽68歲。生前雖飽受糖尿病摧殘，但他積極運動，曾PO做伏地挺身的短片，表示一天要做40下，看起來十分硬朗。如今遺體相驗結果出爐，龍劭華驟逝原因曝光了。

龍劭華很早就出道拍戲，長期生活作息不固定、飲食方面不忌口以及菸癮重，體重忽然暴跌8kg，2009年就醫檢查確診糖尿病，被醫生警告：「你的扣打用完了。」為了控制病情，龍劭華長期服用藥物，妻子準備的三餐都很清淡，並在去年回診驚見血糖紅字後，乖乖地定期接受治療。

除此之外，龍劭華私下很熱衷健身，曾在5月下旬公開運動影片：「防疫期間，來運動一下，紀錄一下，今天伏地挺身40下。」只見他直接撐地，沒用瑜伽墊緩衝的情況下，快速地做伏地挺身，勇猛的模樣讓網友紛紛留言讚賞：「厲害」、「寶刀未老」、「大哥大的身材體力沒話說」完全看不出龍劭華已68歲。

想不到龍劭華昨晚無預警離開人世，讓外界震驚之餘，好奇他真正的死因。龍劭華的遺體今（15日）上午由家屬會同檢察官到高雄市立殯儀館相驗，經過15分鐘，檢察官認定龍劭華是因為疾病身亡，家屬對結果無異議，已開立死亡證明書。相驗完成後，家屬與龍劭華遺體一起離開殯儀館，過程中兒女淚喊「爸爸上車了、爸爸回家了」令人鼻酸，家屬接著將到龍劭華的事發地點高雄85大樓招魂。