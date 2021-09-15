28歲氣質女星余香凝去年升格當人妻，嫁給大她13歲、從事證券工作的陸政渡，小倆口並在去年底報喜懷孕，證實雙喜臨門，余香凝懷孕時常曬大肚美照，直言肚子一天比一天大，不過余香凝5月產下女兒後，她就火速瘦出纖細身材，在余香凝曬出的近照中，她更是大方解放蠻腰和平坦小腹，俏麗狀態完全不像剛生完寶寶的產婦。

余香凝5月產下女兒，升格當新手媽媽的她，網上發文充滿媽媽經，為人母的喜悅藏也藏不住，而在余香凝昨（14日）則在社群媒體噴母愛寫下：「當了媽也不懶惰！做運動不只是為了自己 也是為了抱起越來越重的妳！」照片中，余香凝身穿黑色小背心、貼身長褲，余香凝肌膚白皙、身材纖細，她大方解放蠻腰和平坦小腹，俏麗狀態完全不像更生完寶寶的產婦，好身材相當不科學。

余香凝美照吸引女星莊韻澄、陳靜大讚她好看、健康美，網友也紛紛留言：「媽媽體態好迷人」、「你真的有生過嗎」、「好漂亮」，留言區滿是一片好評。

其實，余湘玲產後就火速瘦出纖細身材，她的辣照當然不只一張，余湘玲日前則PO出中空裝照，她俏麗穿短版上衣入鏡，並開心宣布：「我的腰回來了！」直呼紮肚是她產後最期待的事，余湘玲還成功穿上產前的牛仔褲，也讓她直呼超開心、痠痛是值得的之餘，余湘玲也感性寫下：「女人真的不容易 當媽更加不容易 但只要妳想瘦想變回以前的自己 一定會有方法 也會有很多人協助你」。