我國在今年5月中旬爆發多起新冠肺炎群聚案，因為當時醫療量能不足，指揮中心當時決議，無症狀或輕症確診個案解除隔離治療後，要再進行數日的居家隔離，但有不少勞資雙方詢問此期間有假可請嗎？或是要用自己的假？勞動部表示，經詢問指揮中心，確認此段期間可依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」請防疫隔離假，至於是否可請領津貼則由指揮中心決定。

我國在5月中旬時爆出多起群聚案，至今已累積超過萬例確診個案，為了減少醫院負擔，指揮中心放寬解隔離標準，但也要求解隔離後應在家中居家隔離數日。

勞動部條件司司長黃維琛表示，如果經認定是職業上原因致感染嚴重特殊傳染性肺炎，雇主應給予公傷病假，並給付相當於原領工資之工資補償；勞工如非因職業上原因感染嚴重特殊傳染性肺炎，隔離治療期間得請普通傷病假、特別休假或事假。

黃維琛說，但近期有勞工及雇主詢問解隔離後，指揮中心要求在家隔離，此時可以請什麼假？經詢問指揮中心後，認為為特別條例中的「防疫隔離假」，並且可以追溯，意謂如果勞工當時是請「病假」、「事假」或「特別休假」，「防疫隔離假」，「防疫隔離假」的給薪方式則依勞資協議，如果不給薪是否可請領防疫補償則待指揮中心決議。