資深媒體人陳文茜網路節目《茜問》15日播出台北市長柯文哲專訪，陳文茜問，台灣第1劑疫苗覆蓋率世界排名44，第2劑覆蓋率僅4％排名133，是真的買不到疫苗嗎？柯痛批，民進黨疫苗政策完全沒規畫，也許本來就沒打算買，全力目標希望全民打2劑高端。

柯說，台灣疫苗排名很差，就是沒準備，就算窮也可買便宜的AZ，但有錢又不想花太多，可第一劑AZ、第2劑買BNT、莫德納，若有錢可2劑都買BNT、莫德納，但台灣現在是有什麼打什麼，波蘭或誰送什麼就打什麼，也許本來就打算沒有要買，全力目標希望打2劑高端。

柯說，民進黨在兩害相權取其輕，若疫情好就推高端，現在打疫苗死了800多人，若還要推高端就是不要命、政權都不保。

柯說，他很聰明，但卻想不出為何台灣買不到疫苗，「世界上有這麼壞的一群人不給買疫苗嗎？」北市有編預算買第3劑，但還要議會通過，防疫是國家基本責任，若搞到老百姓自己買疫苗，這很奇怪，不是正常國家該有的現象。

柯說，高端若要賣到國際，還要美國FDA（食品藥品監督管理局）審過，但台灣的食藥署會比美國厲害嗎？北是疫苗編預算，已算政治動作，中央會有壓力，至少BNT進來了，但拖了20幾天太久還是怪怪的，高端也因此沒那麼囂張。

柯說，北市自備28億元出來，但他還是要說，美國、大陸、俄羅斯、英國、德國是世界五強，可製造疫苗，台灣不代工、不買、卻要自製，疫苗還要WHO（世界衛生組織）、美國FDA認證才行，沒認證怎拿到國際賣？人家當初要給台灣AZ代工3000萬劑就好，政治要務實，不要打高空，別想不太可能的事，看不懂民進黨義和團現在在幹什麼。