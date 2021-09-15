《劍靈 Blade & Soul》今(15)日進行UE4更新，推出精緻完美的優化內容，同時開放全新職業「雙劍士」，並展開多項精彩活動。

全新UE4畫面展示

《劍靈 Blade & Soul》此次更新UE4(Unreal Engine4)版本，從遊戲的核心部位開始著手，開發非同步Loading，先呈現出角色視野內的資料做顯示，雖然角色尚未抵達，但預判可能到達的場所，而先進行Loading，可成功縮短地圖移動時所耗費的時間。此外，轉換引擎後，可以改變過去被侷限的範圍，更有效率的篩選出所需要的資料後顯示；因此，可呈現出更細緻又穩定的世界，延遲的情況也會大有改善。

全新職業「雙劍士」，為了越過劍術的極限，每一場戰鬥都用性命來面對，將自己推向極限鍛鍊劍術，讓敵人成為「就算知道被攻擊但無法阻擋」的狀態，完美演繹了｢攻擊才是最佳的防禦｣。其職業覺醒有2個系列：

「無極」-透過敏捷的移動，大膽的深入敵人之中，讓自己陷入危機，在生死路上發揮極限的攻擊力量。成為「超感官」狀態的「無極」雙劍士，會用不停止的連續攻擊，讓敵人陷入無力狀態。

「花舞」-當花舞雙劍士揮劍時所散發的花香，會讓遠方的敵人都能感覺到恐懼。像流水一般流利的姿態，讓劍舞發揮極致的集中力，越完整的劍舞，給敵人的打擊越大。

全新職業-雙劍士

無極花舞之雙劍士

另外隨著UE4改版，劍靈即將有截然不同於過去的遊戲內容與更新，10月份後預計會陸續開放以下全新的內容：

●史詩追加-新故事的展開，揭曉更多仙界因緣際會的篇章。

●嶄新古代４人副本-天空的流浪船、實現願望的神祕飛船，驅使強者追逐並挑戰。

●排名系統-封魔錄，體驗更高難度副本與各種榮譽獎勵。

●BREAK系統-全新戰戰鬥系統，提供全新戰鬥趣味，策略性的合擊技等。

劍靈的各種更新，從UE4後將輪番上陣，讓大俠們擁有全新體驗。

《劍靈 Blade & Soul》此次改版也推出多項精彩活動與優惠。

【鑼鼓喧天的秋楓祭】：9/15維護後至10/13維護前，活動期間內每日可進行一次「鑼鼓喧天天空公園」活動限定副本，進入副本討伐堯童及沼童，蒐集活動道具「滿月」、「耀眼的滿月」，可於飛龍工商兌換包含時裝等各式獎勵道具。

鑼鼓喧天的秋楓祭

【魔法的時尚魅力】：全新稀有套裝登場，9/15維護後至10/13維護前，活動期間內購買魅力箱，可從中獲得隨機數量的「魅力鑄幣」，蒐集指定數量的魅力鑄幣後，可兌換指定的外觀道具，快來感受奇幻風格的魅力吧！

除了遊戲內的多項活動外，《劍靈 Blade & Soul》此次也與CHERRY合作，推出聯名款「MX BOARD 3.OS」限量鍵盤，精美的雙劍士限定外盒，盒內附贈虛寶卡乙張，憑虛寶卡序號即可兌換劍靈超值虛寶「暗霧銀翼、暗霧銀翼頭飾、暗霧銀翼翅膀」乙組，限量200組售完為止！

除了推出超限量聯名款鍵盤外，官方也加碼舉辦抽獎活動，10/20前加入劍靈官方粉絲團，並完成指定任務，即可參加抽獎，獎項包含「劍靈 X CHERRY聯名款鍵盤」、「劍靈遊戲虛寶」。

劍靈X CHERRY

更多改版細節與活動詳情請上劍靈官方網站查詢。