中國駐阿富汗大使王愚於當地時間14日會晤塔利班代理外長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）。中國使館官網15日發布的新聞稿則以「阿臨時政府代理外長」稱呼穆塔奇。

這是阿富汗塔利班7日宣布組成臨時政府以來，中國官方首度以「臨時政府」稱呼塔利班官員頭銜。

根據新聞稿，王愚在會晤時表示，感謝阿方為保障在阿富汗中國公民、中資企業財產及使館安全所做努力。他並強調，中方尊重阿主權獨立和領土完整，不干涉阿內政，支持阿人民自主選擇符合本國國情發展道路，希望阿富汗「建立廣泛包容政治架構」。

王愚接著重申，中方願向阿富汗提供疫苗、人道主義物資等援助，並與國際社會一同幫助阿富汗打擊恐怖主義，早日實現國家穩定和經濟發展。

新聞稿引述穆塔奇表示，阿方感謝中方的支持與援助。中國是阿富汗友好鄰邦，對阿政策一貫公正、客觀。阿方希望在中國及國際社會幫助下不斷提升治理能力，以更好打擊恐怖主義，「絕不允許任何勢力利用阿領土做危害中國和其他國家利益的事情」。

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）7日宣布成立新政府。此後，中國維持一貫說法，表示支持阿富汗人民選擇符合本國國情發展道路，希望新政權廣泛聽取各族各派意見。至於是否將承認新成立的塔利班政府，中方則未有正面回應。

中國外交部發言人趙立堅8月中旬被問到中國將在什麼情況下承認阿富汗塔利班時曾表示，在政權成立後，中方希望阿富汗能夠組建一個開放包容、有廣泛代表性的政府，呼應本國人民和國際社會的普遍期待和願望。

港媒香港01曾刊文分析，中國官方已在積極鋪墊民意，為承認塔利班新政府為合法政權做準備。但若要中國在外交上承認阿富汗新政府，可能還需要滿足三個條件。

這三個條件分別是，塔利班能否真正穩住局面，國內不會再爆發新的內戰；塔利班能否滿足國際社會的普遍期待，組成開放包容有廣泛代表性的政府；以及奉行原教旨主義的塔利班能否採取溫和穩健的內外政策，特別在女性權利方面。