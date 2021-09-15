資深媒體人陳文茜網路節目《茜問》15日播出台北市長柯文哲專訪，柯說，台灣經濟體世界排名20至22名，卻都買不到疫苗，明明AZ是英國的、莫德納是美國生產，BNT是德國的，請問都是中共可管的嗎？動不動拿中共阻撓的理由，「當我們3歲嗎？」若是他執政，一開始就當AZ疫苗的代工廠，先做3000萬劑就好。
柯說，台灣不代工、不買、卻要自製，其實他老婆陳佩琪也鼓勵他北市府先買250萬劑疫苗，但買第3劑還要議會通過，「其實陳佩琪罵民進黨罵得比我還凶！」
資深媒體人陳文茜網路節目《茜問》15日播出台北市長柯文哲專訪，柯說，台灣經濟體世界排名20至22名，卻都買不到疫苗，明明AZ是英國的、莫德納是美國生產，BNT是德國的，請問都是中共可管的嗎？動不動拿中共阻撓的理由，「當我們3歲嗎？」若是他執政，一開始就當AZ疫苗的代工廠，先做3000萬劑就好。
柯說，台灣不代工、不買、卻要自製，其實他老婆陳佩琪也鼓勵他北市府先買250萬劑疫苗，但買第3劑還要議會通過，「其實陳佩琪罵民進黨罵得比我還凶！」
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