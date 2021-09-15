台北市長柯文哲的高中老同學、台北捷運公司董事長李文宗，遭議員指控改建北捷的北投會館學員宿舍作為自己的「豪華官邸」，總裝修費達287萬。對此，北市副市長蔡炳坤今回應，因不能住在市府提供的首長宿舍，因此北捷安排首長住在宿舍裡面，這是北捷的責任，由北捷對外說明。

蔡炳坤今上午前往松山文創園區視察接種情形，對於李文宗遭指控改建宿舍，蔡炳坤指出，機關提供首長宿舍，各機關都有作法，像他自己也住首長宿舍，北市府也有準備宿舍，讓首長無後顧之憂，尤其從外縣市來的，都能夠有住的地方。

蔡炳坤接著說，至於捷運公司，按照目前法規，不能住在市府提供的首長宿舍，所以由北捷安排首長住在他們宿舍裡面，這是北捷的責任，相關事項就由北捷對外說明。

對於北市議員李建昌指控，李文宗打破20年來保全委外標案慣例，涉嫌為招募民眾黨選舉金源而綁標。蔡炳坤強調，關於招標最有利標，跟價格標最大差別，是服務品質提升，公部門過去是價格標，但羊毛出在羊身上，最有利標反而比較能提供服務品質。