NB、MB產業上半年受WFH挹注，加上虛擬貨幣應用增加，業績及獲利表現靚。第三季即使歐美疫苗施打覆蓋率上升，WFH降溫，但新興市場疫情加劇彌補上來，預估NB/MB第三季營收仍能維持季增的趨勢。至於展望第四季，因進入傳統淡季，加上全球疫苗施打覆蓋率持續上升，WFH需求下滑，4Q恐中斷過去二年連續成長的態勢。但法人認為，NB/MB目前股價下跌已大部分反應此利空，且PC下游公司殖利率高，具防禦性，回檔仍可佈局績優股。內資給5檔「買進」評等，包括：華碩(2357)、微星(2377)、技嘉(2376)、神基(3005)、廣達(2382)。

8月5大ODM廠NB出貨量1520萬台，月減2%，年增7%，7~8月出貨量達成季財測65%，略低於預期。主因中國與馬來西亞疫情嚴重，使組裝廠缺料且物流受影響預期，ODM廠商表示9月將有好轉，因此預估3Q NB出貨數預期應可達成。缺料方面由於面臨各產業旺季到來，NB廠商要與其他產業搶料，持續受困於供給端IC長短料的狀況，預計到明年上半年才能改善。近期客戶Chromebook訂單下修，但商用筆電需求回溫，法人估2021年NB仍是看年增15%約2.8億台。

品牌廠華碩8月品牌營收425億元，月增23%，年增5%，創新高，符合預期。合計7~8月營收達成季財測59%，進度符合預期(PC OBM廠有季底拉貨特性，9月營收將比8月顯著上揚)。第三季進入傳統旺季，NB訂單仍然強勁，料源緊俏，法人預估華碩第三季營收季增9%至1309億元，年增9%，但受高單價的虛擬貨幣應用下降，毛利率將比第二季略下滑。另外，華碩手機業績在第二季首次損益兩平，第三季新機上市，有機會小幅獲利，擺脫手機每年虧損的陰霾。