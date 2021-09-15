田寮月世界熱氣球試飛成功。（高市觀光局提供）

田寮月世界熱氣球試飛成功。（高市觀光局提供）

愛河熱氣球試飛成功。（高市觀光局提供）

愛河熱氣球試飛成功。（高市觀光局提供）

愛河熱氣球試飛成功。（高市觀光局提供）

美呆了！高市觀光局14、15日兩天分別在田寮月世界和愛河兩地，進行熱氣球繫留升空測試，最後試飛成功。觀光局長周玲妏正式宣布，未來到高雄搭乘熱氣球，不用出國彷彿一秒飛到土耳其卡帕多奇亞雲端、巴黎塞納河畔。至於何時上路？後續熱氣球體驗將在市府疫情指揮中心的規範及許可下安全進行。

其實今年5月的時候，熱氣球就曾現身亞灣、月世界，引發熱議，當時觀光局長周玲妏坦言，目前仍在測試階段，必須考量氣候、風向等條件，還需要一段時間測試，如果成功的話，未來將成為2022台灣燈會大亮點。

觀光局指出，土耳其的卡帕多奇亞擁有奇幻地貌景觀，被稱為地球上最像月亮的地方，熱氣球飛行體驗更被列為不可錯過的行程，人生必訪的百大景點之一，而高雄田寮月世界也有著相同奇特惡地地形，近日也通過成為國家第9座泥岩惡地地質公園，也是國內旅遊熱搜打卡景點，更曾多次躍上國際媒體。

觀光局昨日以最高防疫規格、最高安全標準、最專業操作人員，嘗試操作熱氣球，希望在田寮地區打造新國際級觀光亮點，為當地帶來另一波商機。

不過，想熱氣球搭配美景，還得天時地利人和。觀光局說明，熱氣球因有其先天條件限制，包含氣流、溫度、地形等，均需在最高安全標準及範圍內進行，昨色彩繽紛的繫留熱氣球成功在田寮月世界緩緩升空，從不同視角欣賞獨具特色的月世界泥岩特殊地景，不用飛出國，就能有徜徉在土耳其卡帕多奇亞雲端之想像。

除月世界熱氣球之外，為迎接雙十國慶、2022台灣燈會等國家級慶典，觀光局今天一早也有「高雄母親之河」美譽的愛河，進行熱氣球繫留試飛成功，晨曦搭配合河景彷彿置身塞納河畔，連晨起運動民眾經過都讚嘆不已，紛紛佇足拍照打卡。

不過，民眾最關心熱氣球何時會迎客？觀光局強調，熱氣球體驗預計將在高雄市疫情指揮中心的規範及許可，以最高防疫規格、最高安全標準、最專業操作人員等迎接各界旅客，同時搭配觀光局「高雄旅遊人潮警示燈號系統」適時進行人流管控，讓民眾在高雄有機會搭乘熱氣球，擁有滿滿的「偽出國」感。