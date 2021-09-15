蘋果正式發表iPhone 13系列手機等新產品，不過由於iPhone 13新機與iPhone 12相較僅是小改款，且全球新冠肺炎疫情未止，衝擊智慧型手機銷售，iPhone 13能否交出亮眼銷售成績仍待觀察，今天蘋果供應鏈除大立光(3008)少數個股盤中股價逆勢上揚，其餘普遍下挫。

蘋果於台灣時間9月15日凌晨舉行秋季發表會，正式發表iPhone 13系列、iPad、iPad Mini、Apple Watch 7等多項新品，其中iPhone 13、iPhone 13 Mini瀏海較以往縮小20%，並將電池加大，搭載A15晶片，前後鏡頭皆支援「電影模式」，亦支援5G網路。比起前一代iPhone 12，iPhone 13續航多出2.5小時。

至於iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max維持Face ID，並支援120hz螢幕更新率，在照相功能方面，廣角鏡頭擁有f/1.5大光圈，有助於夜間成像，具備微距攝影模式，最小2公分距離以內的物體皆可輕鬆拍攝；由於A15晶片及更大的電池，iPhone 13 Pro續航較上一代提升1.5小時，iPhone 13 Pro Max較前代提升2.5小時。

由於iPhone 13新機與iPhone 12相較僅是小改款，且全球新冠肺炎疫情未止，衝擊智慧型手機銷售，市場認為，iPhone 13能否交出亮眼銷售成績仍待觀察，致使今天蘋果概念股未蒙新機發表之喜，今年首度拿下蘋果新機所有鏡頭、8月合併營收20.4億元，創下單月歷史新高的玉晶光(3406)盤中股價跌幅約5%，8月合併營收36.82億元，亦創下單月歷史新高的台光電(2383)盤中股價也下挫約3%，穩懋(3105)、全新(2455)、華通(2313)、台郡(6269)等盤中股價聯袂走弱。