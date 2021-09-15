繼去年十一中共國慶、今年七一香港回歸後，香港01引述政界消息指，中聯辦今年十一期間將再度下鄉，探訪基層市民，這是中聯辦過去一年第三次走訪基層住戶，凸顯北京非常關心香港房屋問題之餘，亦預示「西環」(中聯辦所在地)會更密切聯繫社會各界。

今年7月1日是中國共產黨建黨百年兼香港回歸日，5名中聯辦副主任聯同義工隊，走訪港九新界探訪1500戶基層，中聯辦當時稱堅持為民宗旨，積極推動香港解決市民關心事、困難事。

消息稱，中聯辦官員今年「十一」前夕將再度下鄉，探訪基層家庭，已經是中聯辦過去一年第三次探訪基層。有資深建制人士稱，大陸官員常在大節日走訪社區，「內地官員是最會做這些事的，和香港官員剛剛相反，透過大時大節的探訪行程，發放中央關心的訊息」。

事實上，北京官員過去多次關注香港房屋問題，今年7月，國務院港澳辦主任夏寶龍在研討會上提出「四個期盼」，期望在第二個百年目標實現之時，經濟更繁榮、社會更和諧安寧，「特別是現在大家揪心的住房問題必將得到極大改善，將告別劏房、『籠屋』。」事後特首林鄭月娥、財政司長陳茂波等官員，紛紛表示要加速解決房屋問題。

有政界中人指出，中共講求人民的幸福感、獲得感，在特別意義日子組織探訪活動，體現「執政為民」精神，做好基層工作，這亦是中聯辦了解社情民意、拉近市民與國家距離的具體工作。距離「十一」尚有半個月，有地區人士稱尚未收到通知，指當局通常在下鄉數日前知會。