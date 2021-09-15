過往因公殉職的軍警消人員僅能選擇安置在警消、軍人公墓內，部分家屬希望各縣市政府設置「殯葬專區」，讓殉職軍人員就近安葬。對此，新北市議員接獲陳情反應，市府決議在樹林生命紀念館設置「因公死亡專區」，預計在10月完工，未來將先開設72個免費櫃位，供家屬申請安位。

市議員廖宜琨表示，去年樹林區發生楊姓員警殉職意外後，楊警家屬、新北市警察之友會等單位就頻頻反應，內湖警察公墓設備老舊、整齊度堪憂，希望市府能在轄內增設軍公教殯葬專區，幫助殉職人員好好安排身後事，也讓家屬能夠就近祭拜，剛好樹林生命紀念館今年也完成2期工程，仍有足夠空間，便與市府安排增設。

殯葬處指出，樹林生命紀念館分為二期施工，第一期在2019年已啟用，第二期2棟建築在今年6月已完工，全區可容納5.5萬個櫃位，目前第一期的建築已裝設7974個櫃位，截至8月底已使用70％。

殯葬處表示，轄內並無設置軍公教塔位專區，考量民眾需求後，發現樹林生命紀念館仍有閒置空間，市府已撥出150萬元預算，在第一期建築3樓空間設置軍公教因公死亡的塔位專區，符合資格者將免費申請，目前規畫先裝設72個櫃位，後續將視情況再加裝。

殯葬處補充，除了增設軍公教因公死亡的塔位專區外，因應長期喪葬需求，樹林生命紀念館2、3館也將視情況增設櫃位、牌位供民眾申請，另外，下半年也預計開放新莊生命紀念館牌位及雙溪懷恩堂骨灰櫃，供民眾申請。