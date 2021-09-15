法醫高大成推測，龍劭華死因與糖尿病控制不佳，造成血管硬化有關。（中時資料照）

藝人龍劭華遺體15日上午進行相驗，過程僅15分鐘，妻子全程掩面哭泣，由兒子攙扶。（洪浩軒攝）

龍劭華驚傳驟逝！昔糖尿病「纏身10年」 7月打AZ前還先確認身體狀況

金鐘視帝龍劭華14日驚傳猝逝高雄，今天上午完成遺體相驗，過程僅約15分鐘。檢察官認定龍劭華因「疾病原因」死亡，家屬對死因無異議，已開立死亡證明書。法醫高大成推測，龍劭華有糖尿病史，容易造成血管硬化，研判近日天氣炎熱，龍沒有補充足夠水分，導致血流緩慢昏厥死亡。

龍劭華拍攝新作《美麗人生》南下高雄，與劇組人員入住八五大樓民宿，14日晚間7時許被發現暈坐房間內沙發上，已失去生命跡象，送醫搶救後於8點09分宣告不治，享壽68歲。

龍劭華11年前確診糖尿病，但並未好好控制，去年6月間就醫發現糖化血色素高達13％，是正常值的兩倍，醫師提醒持續高血糖超過10年，血管和器官都會受影響，要追蹤眼底血管、腦心血管和腎臟，降低併發症風險。

據ETtoday新聞雲報導，高大成指出，糖尿病患者容易血管硬化，從螢幕中看龍劭華爆瘦，研判他可能沒有控制得很好，近日天氣炎熱，龍劭華拍戲流汗，或許沒有補充足夠水分，導致血流緩慢昏厥死亡。此外，高大成也指出，糖尿病控制不佳，長期下來會造成全身血管硬化、血流量不足，腎臟也不好，救回來恐怕也活不久。

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