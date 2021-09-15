美國加州選民今天開始投票，將決定是否罷免民主黨籍州長紐松。共和黨發起這項罷免案，主因不滿強制戴口罩和防疫封鎖措施。民調顯示，有57.3%選民希望紐松留任。

紐松（Gavin Newsom）2018年11月贏得壓倒性勝利，成為加州州長。一般預料，紐松將可順利挺過這場奇怪的罷免案，阻斷46名挑戰者的希望。

紐松的主要挑戰者是現年69歲的艾德（Larry Elder），他是知名的右翼電台主持人，一直公開支持前總統川普。

儘管罷免投票尚未結束，艾德已仿效川普在2020年總統大選的做法，在網站上發動選舉舞弊的指控，並要求州政府官員「調查並改變遭扭曲的選舉結果」。

在這次投票中，加州選民將回答兩個問題：第一，是否要罷免53歲的紐松；第二，應該由誰取代他。

紐松必須贏得超過50%的選票，才能保住州長位子。假如紐松未能達到這項門檻，得票數最高的候選人將繼任為加州州長，不論領先票數有多少。

民意調查網站fivethirtyeight.com今天公布的調查顯示，有57.3%的加州選民希望紐松留任。

除了現場投票，選民也可選擇郵寄等方式進行投票。預先處理的大量郵寄投票，意味初步結果可能會在投票結束後一小時內公布。

美國總統拜登昨天特別飛往加州替紐松站台，敦促選民三思，否則加州將迎來一個前總統川普風格的州長。紐松也警告說，若選民決定罷免他，恐將允許支持川普的共和黨人接管這個最自由的州。