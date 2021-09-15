中職樂天啦啦隊「RakutenGirls」副隊長曲羿（曲曲），擁有甜美外型的她，擄獲不少粉絲的心，instagram擁有20多萬粉絲追蹤，常在社群網站分享日常生活的她，近來曬岀一系列清涼養眼的火辣照，其中一張曬岀「上帝視角」的性感床照，讓粉絲看得臉紅心跳。

曲曲在instagram發文寫下：「喜歡白色：）」，接著曬岀一系列火辣養眼的照片，只見她身穿長版白色襯衫及白色短褲，對著鏡頭擺出甜美微笑，並微吐舌頭和嘟嘴，展現出私下俏皮的一面，接著一張「上帝視角」的照片，不僅深V領口露出胸前大片雪白肌膚，更秀岀一雙火辣的修長美腿，讓人看的是眼睛狂吃冰淇淋，也算是送給粉絲的福利。

曲曲一系列的火辣照片，短短時間就吸引上千人按讚，也掀起粉絲討論，紛紛留言：「曲曲我喜歡你穿白色系列的衣服，超級美的」、「曲曲有些姿勢跟嘟嘴都讓人受不了」、「仙女下凡囉，我得趕緊許下心願」、「什麼顏色都可以駕馭的曲」、「曲曲是白雪公主，越來越漂亮而且更有韻味」、「我也喜歡白色，但我更喜歡曲曲啊」、「美到太不可思議了吧」。

曲曲日前曾在IG曬出泡溫泉的濕身照，當時她僅用一條毛巾遮住一對傲人北半球，至於背部一整片白色肌膚可說是一覽無遺，雖然強調照片是4月底帶媽媽去泡溫泉時拍的，但反而更引人遐想。