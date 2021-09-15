迎接五倍券商機，雲品溫泉酒店日月潭持續投入資金升級館內硬體設備，宣布打造了全新的私人溫泉湯屋以及兒童的專屬活動空間「VIK Kids Land」，讓入住雲品的旅人有更多的選擇，且皆以包場方式營運，讓旅客不需與其他人共享，不受疫情影響能獨享專屬於自己的安心旅遊空間。

坐擁35坪空間的煙嵐風呂私人湯屋，設有大型溫泉池以及溫水、冷水池，僅針對住客開放並需提前預約，在入住前完成預約還可享有8折優惠，折扣後為4000元優惠價，可享用私人湯屋兩小時，至多供五位旅客使用，並配有一位專屬的溫泉管家為旅客打點好泡湯需求。

在管家的引領下走在日式飛石庭院造景的走廊，便能感受到與世隔絕的寧靜之意，進入獨立私密的湯泉空間內，撲鼻而來的是來自木頭的自然清香，搭配以竹籬笆與石燈籠交織出的日式禪風造景，讓緊繃的身、心、靈全然自在放鬆，可以不被打擾的裸身浸享在溫泉暖意中。

雲品也瞄準家庭客再出新招，將丹彤西餐廳的閒置空間重新規劃，打造出適合3至7歲小朋友的專屬空間「VIK Kids Land」。於中秋節連假前開放住客預約使用，設有下午茶及晚餐時段以兩小時為單位的包場方式提供服務，每場次至多可容納10位顧客，首月開放優惠價10000元搶先體驗。