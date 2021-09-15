一碗麵賣130元到底算貴還是便宜？有網友發文詢問，「有沒有甘泉魚麵的八卦？」文內一句「一碗大概130至150元左右，價格還算便宜」引起網友論戰，許多網友認為價格偏高，「130至150元哪裡便宜了？」、「情願吃小火鍋」，不過也有網友持相反意見，「130至150元還貴？都領22K嗎？」、「20年前就100元了，現在130元真的不貴」。

一名網友在PTT的Gossiping板上發文表示，甘泉魚麵價格還算便宜，大概都130至150元左右，湯頭種類極多，雖然口味偏鹹，但不失為一個想不到吃什麼時的好選擇，並詢問「有沒有甘泉魚麵的八卦？」。

貼文一出引起討論，「算是高檔的台式拉麵」、「一次十幾種湯頭選擇，厲害」、「有認識的去打工過，聽說湯頭就是熬高麗菜，然後你點什麼口味就加一匙什麼口味的醬」、「20幾年前還是用真的魚麵時，一碗160元」。

許多網友認為一碗麵130元並不便宜，「沒到難吃啦，就普通偏貴」、「不值得那個價錢」、「130元我去吃小火鍋都比這好」、「漲價之後就沒再去過了」，不過也有網友持相反意見，「130至150元還貴？都領22K嗎？」、「20年前就100元了，現在130元真的不貴」、「對台北來講不貴吧？」、「這也叫貴？ 鄉民根本窮鬼」。