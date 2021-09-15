南跑道10時準時開放使用後，首架航班為長榮航空BR-6030航班（機型：B777-200）於10時07分順利降落。（陳麒全攝）

趁著疫情影響航班縮減空檔，桃機公司積極推動多項空陸側整建工程，繼2020年9月完成北跑道（05L／23R）刨鋪後，南跑道（05R／23L）也於今年8月中竣工，經過一系列飛航測試與開放前檢查，15日上午10時重新開放航機起降。首架航班為長榮航空BR-6030航班（機型：B777-200）於10時07分順利降落；緊接著10時11分長榮航空BR-801航班（機型：A330-200）接續起飛，桃園機場恢復雙跑道運作。

桃機公司總經理但昭璧15日上午前往南跑道視察開放前巡檢作業，在航務、工程等單位主管，以及維護廠商工作人員等陪同下，開車上跑道衝場，確認跑道符合起降規範要求後，但昭璧使用無線電通報塔台：「南跑道10時準時開放使用。」

桃園機場公司總經理但昭璧（中）15日上午率領航務、工程等單位主管，以及維護廠商工作人員，全面巡視南跑道各項設施，在南跑道10時準時開放使用後，所有人向首架使用南跑道起飛的長榮航空BR-801航班班機揮手致意。（陳麒全攝）

但昭璧表示，桃園機場位處東亞空運樞紐，全天候運作繁忙，確保道面品質十分重要，去年完成北跑道整建後，持續推動南跑道及週邊滑行道刨鋪整建，歷時11個月，今日重新開放使用。

桃機公司總經理但昭璧15日上午前往南跑道視察開放前巡檢作業，在航務、工程等單位主管，以及維護廠商工作人員等陪同下，開車上跑道衝場，確認跑道符合起降規範要求後，但昭璧使用無線電通報塔台：「南跑道10時準時開放使用。」（陳麒全攝）

他指出，在這次的整建工程裡，工程團隊採取剛柔並濟的方式，以因應飛機的重壓以及扭轉，也針對部分底層鬆軟的區域，開挖2公尺深進行換土。跑道恢復起降後，經塔台向機長詢問，道面狀況正常良好。機場公司堅持飛安沒有折扣，未來針對跑道、空側等任何可能發生的危害，都會立即檢視，同時做預防性的處理。感謝交通部民用航空局、桃園機場塔台、設計監造和施工團隊與本公司工程、航務等部門合作無間，也希望全國的民眾都能夠繼續支持桃園機場在旅客服務、工程建設與飛航安全等各方面的努力。

桃機公司董事長林國顯表示，疫情前平均每日起降航班超過700架次，以往過年尖峰期間更高達近800班次，相當擁擠；過去在維持機場營運前提下，南北跑道及滑行道系統的整建須以分區、分階段進行，費時相當長，航管壓力也大，飛機常常必須繞道而行。這一年多疫情期間關閉跑道整建，在工程團隊縝密規劃及積極施工下，大幅縮短施工時程，加快整體空側跑滑道系統之改善，也把以往常被人詬病的跑滑汙泥及鋪面易破損狀況進行整體改善，整體桃園機場空側跑滑道系統，除了南北跑道已經完成整建外，其餘滑行道預計將在2022年全部完成，將可提升航管作業效率及航機運行空間，大幅提升飛航安全。

他強調，南跑道整建除瀝青混凝土加鋪外，特別針對負荷較高的4條入口滑行道及跑道兩端各100公尺以剛性道面重建，以因應航機煞車、停等、扭轉時對道面的負荷，剛柔並濟，降低未來維護頻率及維持舒適安全的旅客體驗。

南跑道刨鋪整建工程於8月14日竣工後，8月28日交通部王國材部長親自視察道面刨鋪完工情形並進行地面燈光測試；機場公司也在民航局指導下建立開放前檢查分項表，由施工廠商、監造單位及機場公司等各單位依分工辦理一系列檢查。8月17至24日民航局派出飛測機進行助導航設施等測試；另9月6日民航局查核小組至桃園機場進行書面與實地等開放前檢查，除檢視相關文件外，也至跑道進行包括標線檢查與燈光測試，確保跑道開放前各項準備工作符合規範。