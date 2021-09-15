詹子晴爆料趙正平喝醉後超失禮的經驗。 （中天提供）

阿ken（左起）、安心亞、詹子晴、趙正平、Apple、納豆在《同學來了》中聊 酒醉經驗。 （中天提供）

中天綜合台《同學來了》日前邀Apple、趙正平、詹子晴等藝人分享自身「酒醉」經驗。小酌怡情、大酌傷身，酒醉後行為百百種，主持人納豆就說安心亞喝醉後屬於「愛睏」那一型，連站著都能睡，他曾送醉倒的安心亞回家，把她扶上樓後又獨自坐車返回東區住處，誤以為他在撿屍的司機，對他說：「我以為你會帶她回你家耶，還以為你會做出什麼事！」讓納豆哭笑不得。

詹子晴談及酒醉這件事也相當有經驗，曾喝茫到處灑錢，清醒後才驚覺「荷包大失血」。詹子晴提到年輕時到韓國找表姊玩，不太會喝酒也不敢得罪韓國的長輩，跟著對方一杯杯黃湯下肚，一路狂飲卻渾然不覺早已喝醉，直到晚上和表姊家人睡大通鋪，表姊夫躺著突然臉頰一股熱意，開燈一看發現詹子晴竟以噴泉狀在嘔吐，臉上的熱源就是她的嘔吐物，在場來賓狂嘔：「太噁心了吧！」事後詹子晴超後悔：「他們之後聽到我要去都不敢和我見面了！」

藝人喝酒脫序行為不僅如此，詹子晴爆料趙正平「醉後」誇張行徑，某次兩人合作主持外景節目介紹餐廳美食，原以為趙正平酒量好便沒多想，放任他一路小酌，沒想到錄到第5家店時，已醉到眼神失焦，怕耽誤錄影還是繼續敬業試吃介紹，趙正平卻突爆粗口，還當著老闆的面狂批食物難吃，失控的舉動讓詹子晴超傻眼：「遇過酒醉後最失禮的人就是他了！」連趙正平聽完都尷尬自我揶揄：「之後我路過那家店，門口貼著我的照片寫此人不得入內了！」以上內容明（16日）晚9點在中天綜合台播出。

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