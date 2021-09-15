日本首富換人了！日本感測器製造商基恩斯(Keyence)創辦人滝崎武光，隨著該公司股價飆漲，他的身價也水漲船高，以382億美元(約1.06兆台幣)，超越優衣庫(UNIQLO)老闆柳井正，成為了日本新首富。目前日本富豪榜前三名分別為滝崎武光、柳井正、孫正義。

根據彭博億萬富豪指數，滝崎武光的財富已增至382億美元，主要是基恩斯股價自2020年初以來，至今年9月13日為止，飆升了93.6%，使得該公司市值攀升至1670億美元，僅次於豐田汽車，成為日本第二大上市公司，滝崎武光也因此榮登日本最有錢人寶座。

反觀優衣庫創始人，白手起家的柳井正曾連續兩年成為日本首富，但受到新冠肺炎疫情影響，他的時尚帝國大受衝擊，今年迄今虧損97億美元，現在身價355億美元，財富在今年縮水逾五分之一，退居第二名。而軟銀集團CEO孫正義，曾經在20世紀初互聯網泡沫最高峰時，成為世界首富。今年以269億美元身家，位居日本富豪榜第三位。

日本新任首富，現年76歲的滝崎武光相當低調，在網路上難以搜尋到他的相關訊息，公司官網也沒有他的照片。據悉，他就讀日本尼崎工業高中，畢業後，他並沒有上大學，而是在一家外國機械公司工作。1974年在大阪創立了基恩斯，逐步將公司發展為感測器、測量儀器、機器視覺系統和其他工業自動化設備的製造龍頭，並且以高利潤率和員工高薪聞名日本。

尤其是新冠疫情帶動工廠自動化的需求，基恩斯大大受惠，目前該公司的營業利潤率超過50%。而且滝崎武光對員工也非常大方，據《日經新聞》報導，基恩斯會將部分收益分配給員工，每年4次發放特別獎金，2600名員工平均年薪有1751萬日圓(約442萬台幣)，成日本第一高薪的企業。而三菱商社的員工平均年薪為1678萬日圓緊追在後。