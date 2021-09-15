桃園警大為準備110-1學期開學，決定入校前實施師生快篩，市長鄭文燦獲悉後指示市府團隊全力協助，並由中壢仁海宮捐贈80萬元。日前警大校長陳檡文親赴桃園市政府致贈感謝狀，感謝鄭市長及市府團隊、中壢仁海宮王介禧董事長，對於警察教育之鼎力支持。

桃園鄭文燦市長、中壢仁海宮王董事長介禧、警大校長陳檡文及與會人員共同合影。(戴志揚翻攝)

警大校長陳檡文（右）致贈感謝狀予鄭文燦市長(左)。(戴志揚翻攝)

市長鄭文燦表示，新冠疫情方興未艾，變種病毒肆虐，台灣同島一命，桃園市政府團隊一定會持續協助各界，結合企業、宗教團體或其他熱心團體，共同抗疫，一起為營造健康安全的環境打拼。

警大校長陳檡文巡視快篩執行狀況，並感謝協助之台北榮總桃園分院醫務人員。(戴志揚翻攝)

警大校長陳檡文也表示，自5月16日開始，配合當時全國疫情三級防疫警戒，學員生採不入校、實施遠距教學。至8月下旬全國疫情稍緩，為兼顧警察養成教育特殊性及教學品質，規劃110-1學期恢復實體上課。為讓師生能安心返校，除遵照中央防疫各項規定，參考教育部開學防疫指引，及軍警教育訓練單位作法外，並決定實施入校前快篩；但因師生快篩所費不貲，經多方奔波，終得以順利完成，特別感謝桃園鄭市長及其團隊協助及中壢仁海宮捐贈快篩經費。