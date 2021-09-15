桃園警大為準備110-1學期開學，決定入校前實施師生快篩，市長鄭文燦獲悉後指示市府團隊全力協助，並由中壢仁海宮捐贈80萬元。日前警大校長陳檡文親赴桃園市政府致贈感謝狀，感謝鄭市長及市府團隊、中壢仁海宮王介禧董事長，對於警察教育之鼎力支持。
市長鄭文燦表示，新冠疫情方興未艾，變種病毒肆虐，台灣同島一命，桃園市政府團隊一定會持續協助各界，結合企業、宗教團體或其他熱心團體，共同抗疫，一起為營造健康安全的環境打拼。
警大校長陳檡文也表示，自5月16日開始，配合當時全國疫情三級防疫警戒，學員生採不入校、實施遠距教學。至8月下旬全國疫情稍緩，為兼顧警察養成教育特殊性及教學品質，規劃110-1學期恢復實體上課。為讓師生能安心返校，除遵照中央防疫各項規定，參考教育部開學防疫指引，及軍警教育訓練單位作法外，並決定實施入校前快篩；但因師生快篩所費不貲，經多方奔波，終得以順利完成，特別感謝桃園鄭市長及其團隊協助及中壢仁海宮捐贈快篩經費。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。