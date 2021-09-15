蘋果公司（Apple）今天舉辦新品發表會，除了推出4款新iPhone，還推出新款Apple Watch 7等，感測元件大廠光磊（2340）為Apple Watch血氧感測器主要供應商，隨著旺季拉貨動能升溫，下半年營運可望逐季揚升。

光磊去年打入蘋果Apple Watch供應鏈，同時提供感測元件的光電二極體及LED，成為蘋果Apple Watch傳感器主要供應商。蘋果今日發表最新Apple Watch 7系列，隨著Apple Watch 7可望在9月底上市，將持續帶動光磊旺季業績動能。

光磊上半年營收及獲利都較去年同期成長。隨著下半年進入穿戴裝置及感測元件旺季，下半年營運挑戰逐季成長。

光磊日前召開法說會，總經理黃年宏表示，感測產品受惠公司在智能手錶市占率逾五成，審慎樂觀下半年市場景氣，明年及後年也仍正面。隨著大股東日亞化的資金到位，公司預計投資8億元，用於擴產以及建置高性能光耦元件等產能。公司目前能見度看到明年以後。

展望2022年，光磊指出，新產能已陸續投入建設，預計將於2022年開出並加入營運、填補目前產能不足的缺口。目前公司與客戶正在談明後年的訂單，目標明年業績成長30%-40%。

隨著穿戴裝置市場及感測元件出貨步入旺季，加上新產品量產出貨，光磊今年8月營收回升至6.05億元、月增3.57%、年增23.18%、為近7個月新高。

光磊因應各事業單位產能目前是處於供不應求的狀態，展望2022年，內部評估要滿足市場需求至少還有30%~45%的成長空間；光磊預計投資8億元擴產，感測元件產能提升3成以上為目標。