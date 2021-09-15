蘋果iPhone 13系列新機9月24日在台開賣，亞太電信率先宣布，24日將於Gt智慧生活台北三創門市舉辦限量首賣活動，排隊頭香果粉現場申辦iPhone 13 Pro／Pro Max 128GB限定專案，月付1399元以上、36期購機約，獨享爆規升級1TB容量小升大超狂優惠，同時還可獲得MagSafe無線充電盤、Anker主動降噪真無線藍牙耳機等超夯配件大禮包，現賺近23000元。

亞太電信在3.5GHz共頻共網架構下，提供用戶80MHz大頻寬的5G高速上網服務，全新「5G極速升等」資費，在網路品質、上網流量、手機價格、加值服務各面向全面升等，提供用戶嶄新優質體驗，搭配iPhone 13系列新機，成為果迷最佳選擇。

疫情帶動居家健身熱潮，為號召全民一起動起來，亞太電信邀請擁有逾33萬IG粉絲的時尚健美網紅Angelina化身教練示範Gt 5G健身操，聯手打造【5G極速升等│舞力全開 全民動起來】洗腦神曲，「跟著教練練5肌，一起升等到5G，胸肌腹肌三角肌，手機平板電視機，動動身體練核心，快到Gt辦5G。」輕快的旋律與朗朗上口的歌詞，搭配簡單易學的專業健身動作，成功引爆Gt智慧生活5G與社群網路話題討論熱潮。

亞太電信iPhone 13首賣活動將於9月24日上午10點在Gt智慧生活台北三創門市登場，限時限量大放送，當天前13名排隊果粉，除頭香果粉享小升大超狂優惠外，其他12位參與排隊活動的幸運果粉，現場申辦iPhone 13系列方案，還可參加「超吉家電」驚喜抽獎。

參與排隊的幸運果粉們免抽獎，亞太電信直接加碼贈送原廠MagSafe無線充電盤(市價1190元)和Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro主動降噪真無線藍牙耳機(市價4280元)，申辦新機還能把必備超夯配件一次帶回家，亞太電信就是要寵壞果粉。