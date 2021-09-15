疫情降級後，18日起的4天中秋連假期間，新竹縣政府交旅處評估，縣內風景區可能湧現人潮，決定內灣、北埔、湖口3處老街商圈及六福村、小叮噹樂園，皆降載容留上限50％，縣警局則因應規畫交通疏導措施，讓遊客平安到新竹縣旅遊。

縣府交旅處長游志祥指出，疫情在7月27日降為二級後，餐廳陸續開放內用，縣內各風景遊樂區遊客大都恢復到以往5成左右，因此決定中秋連假時，降載容留上限為50％，符合目前防疫和人流管制。

內灣老街商圈在中秋連假時，若公有停車場停滿，即會勸離旅客轉往他處遊玩，游志祥建議遊客可將車輛停在距內灣1.2公里外的防汎道路，或停在九讚頭車站前廣場，搭內灣線小火車到內灣遊玩。

北埔老街商圈有13個停車場若停車量過半，湖口老街商圈停車場若停滿，將勸離旅客轉往他處遊玩。六福村遊客最大承載量以15000人為限，小叮噹2200人為限，達到上限入口，立即管制車停止入園。

縣警局指出，連假期間18日首日從6時起至12時止，實施國1（竹北、湖口）及國3（寶山、竹林及關西）各交流道南向入口匝道高乘載管制，並於連假期間視高速公路主線交通狀況，採取嚴格入口匝道儀控管制。

通往關西鎮六福村主、北埔老街、內灣老街等風景區的聯外道路及周邊重點路段，如國3關西交流道、正義路、明德路、竹林交流道、台3線北埔段、120線橫山段、內灣外環道周邊，竹東、新埔及橫山分局將不定時執行交通疏導管制。警方將運用FB社群網站和LINE，發布交通即時路況，建議遊客儘量避開車潮，改走替代道路。