荷蘭一處牧場日前遭到蒼鷹闖入，一隻母雞變成牠的獵物、被爪子困住，一旁的公雞和山羊見到同伴有難，紛紛英勇地衝上前攻擊蒼鷹，在兩隻動物聯手之下，只花了17秒的時間就成功讓蒼鷹放棄捕捉母雞，倉皇逃離現場。

根據《紐約郵報》報導，荷蘭男子雅普（Jaap Beets）在海爾德蘭省（Gelderland）有一片牧場，本月5日他突然聽到農舍的牲畜們傳來一陣騷動，他調閱監視器畫面查看，發現有一隻蒼鷹從天而降，攻擊他所飼養的一隻母雞，母雞拚命的奔跑、掙扎，導致地面上散落許多羽毛，一旁的公雞看到同伴有危險，立刻衝過去加入戰場，然而牠攻擊的力道太小，沒辦法讓蒼鷹放棄到手的獵物。

不遠處的其他動物發現這裡的騷動，紛紛往遠處逃跑，然而一隻山羊卻突然出現在螢幕邊緣，牠先靜靜地站在原地觀察目前的局勢，接著加速狂奔、衝向蒼鷹，還不斷用頭上的角猛頂對方，最終蒼鷹只好鬆開爪子、倉皇逃離現場，整個過程僅僅花了17秒。

雅普透露，這隻母雞事後只有受到輕傷，並無大礙，不過這並不是這座牧場第一次發生老鷹攻擊事件，「我住在這裡7年，這已經是我們家的雞第3次被攻擊，這隻是第二隻蒼鷹，另外一隻則是禿鷹」，他的其他山羊和火雞都曾跳入圍欄內解救被攻擊的雞，「我為牠們英勇保護母雞的行為感到驕傲」。