國民黨主席候選人張亞中涉嫌攻擊對手朱立倫，前天遭選監委員會移請考紀會查明，引發爭議，今天選監委員會開會，通過江啟臣陣營提案，撤銷上次會議將張亞中移請考紀會查明以及暫停分區政見會的決議，並以選監委員會名義，要求4位候選人勿相互攻擊。

張亞中移送考紀案引爆候選人間互相指責，朱立倫和江啟臣兩人也都盼黨中央能夠撤回此案，朱立倫今天也表示，他相信最後應該是不會移送。

選監會今撤消張亞中送考紀案、也復辦分區座談（18日高屏區照辦，北北基另擇期）。據了解，今九位委員除謝坤宗（卓推薦）因防疫未到，另八人都出席，朱立倫推薦的姚江臨在會中一再抱怨，周一因他出席、其他三位被推薦委員未出席，被謠傳成是他提議移送張，黨中央或選監會卻未幫他澄清，令人忿憤難平。

依國民黨110年主席選舉中央選舉監察委員會今日第六次會議，除通過選監委員陳明義提案，撤銷13日召開之第五次會議中有關「暫停分區政見會」及「張亞中同志之言論，移請中央考核紀律委員會查明」之決議，今日並通過三點決議：

一、 請候選人務必遵守「主席選舉候選人競選公約」，第二項「選舉期間，絕不攻訐其他參選同志。」

二、 由中央選監委員會函四位參選同志，必須遵守相關競選規定(「主席選舉候選人競選公約)及「端正選風實施要點」)。

三、 選務單位繼續辦理分區政見發表會。