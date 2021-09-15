非洲豬瘟開罰了！第2波8家報關行遭罰 2家遭廢照 13:172021/09/15 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 關務署（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關務署台北關今日祭出第2波非洲豬瘟處分名單，共計8家獲得暫停業務或者廢照處分，其中2家包含采科聯運股份有限公司和佳羿航空貨運承攬有限公司遭到廢照。 而遭到停業有永眾航空貨運承攬公司、東方航空貨運承攬公司、捷達航空貨運承攬公司、福隆國際企業有限公司、連鴻航空貨運承攬公司遭停業10日；連鴻航空貨運承攬公司被停業30日。 海關表示，此波是從重處分，希望業者尊紀守法。 為五倍券 新光三越調周慶檔期 全台921可望再鬆綁 新北內用今拍板 #貨運承攬 #廢照 #處分 #航空 #非洲豬瘟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拚社宅 新北７成達標 桃園發包趕工 04:102021/09/15 生活新聞 劉家昌上台綜 獻給《冰冰Show》 04:102021/09/15 娛樂新聞 基隆女群聚罰6萬未繳 13筆土地遭查封 04:102021/09/15 地方新聞 正宮手握4大證據狠告 爆馬俊麟車上疑藏王瞳家鑰匙 11:232021/09/15 娛樂 高雄被爆A薪詐補助 長照機構喊冤 04:102021/09/15 地方新聞 債務風暴擴大 中國恆大否認破產 04:102021/09/15 焦點新聞 桃園家戶收入142.4萬 六都第2 04:102021/09/15 地方新聞 趙薇神隱多日瘋傳疑現身蕪湖 脫口罩和工作人員大方合影 13:002021/09/15 娛樂 MLB》寇爾好投＋打線5轟開炸 洋基擊垮金鶯2連勝 11:212021/09/15 體育 「松山之亂」開罰了！2黑衣人因1理由 法官逆轉裁定不罰 11:102021/09/15 社會 【兒殺牙醫】至今不曾賠1塊錢 被害人遺孀：「台灣淪免死天堂」 08:062021/09/15 社會 財經熱門新聞 航運遭空頭狙殺 長榮最慘被外資狠倒貨 - 財經 遭美打壓死不了 任正非曝華為攻6G背後盤算 - 財經 2年後公務員退撫制度比照勞工？他看傻眼：這樣誰要考 - 財經 第二劑莫德納 快來了！ - 日報 花旗消金退出台灣 留下兩大啟示 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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