關務署台北關今日祭出第2波非洲豬瘟處分名單，共計8家獲得暫停業務或者廢照處分，其中2家包含采科聯運股份有限公司和佳羿航空貨運承攬有限公司遭到廢照。

而遭到停業有永眾航空貨運承攬公司、東方航空貨運承攬公司、捷達航空貨運承攬公司、福隆國際企業有限公司、連鴻航空貨運承攬公司遭停業10日；連鴻航空貨運承攬公司被停業30日。

海關表示，此波是從重處分，希望業者尊紀守法。