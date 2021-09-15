台北市長柯文哲市長14日表示，北市公宅已蓋1萬8000戶，為怕債留子孫，先停下來想一下。民進黨北市議員陳怡君痛批，「8年5萬戶」社會住宅，是柯競選台北市長的最重要政見，如今卻只因自償率的關係，就市儈、短視近利宣布停建社宅，不思檢討改進，呼籲北市釋出土地由中央接手興建，落實居住正義。

柯文哲2014年競選台北市長時曾以8年5萬戶公宅政見做為政見，2019年他發現要達到目標太難，改口稱還要22年才能蓋完，還嗆蔡英文總統8年蓋20萬戶不可能。柯文哲昨又說，北市6年多來已蓋1萬8000戶公宅，再蓋下去怕債留子孫，先停下來再想想看。

陳怡君表示，柯因自償率的關係，就宣布暫緩興建社宅，難道柯競選台北市長時都沒有想過自償率的問題嗎？競選政見是對選民的承諾，即便有達成的困難也要想辦法突破，但柯不面對問題不解決問題，反而不負責任的龜縮起來。

「選前畫大餅，當選沒半撇！」陳怡君痛批，國外有很多社會住宅案例，都是由政府獎勵民間來投資興建，柯應想辦法來解決這些社會弱勢居住正義的問題，當初柯也說要照顧弱勢，要撕掉窮人的標籤，如今的柯碰到問題，卻不思改進。

陳怡君也說，過去柯曾說，這些柯黑繼續黑他，柯就繼續興建社會住宅，但現在柯的決心在哪呢？若柯沒魄力的話，請柯把北市的土地放回給中央，由中央來接手繼續興建社會住宅，落實居住正義。