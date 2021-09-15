印尼婆羅洲一隻紅毛猩猩「波妮」從小被迫與媽媽分開，甚至成為人類的性奴，為了更方便讓牠進行性行為，人類還將牠的毛剃光，導致「波妮」身上長出潰爛瘡，當了性奴長達6年，直到2003年才被救出，如今事隔18年，牠仍無法正常生活。

根據《太陽報》報導，紅毛猩猩「波妮」（Pony）從小被人類偷抱走，被迫與媽媽分開，甚至被訓練成人類的性奴，當地男性只要支付數英鎊，就能和「波妮」發生關係，被鐵鍊鎖在房間的「波妮」，整天躺在破沙發上等客人，只要聽到有人進來，牠甚至會自動轉身，似乎已習慣與人發生性行為。

不僅如此，只要客人要求，「波妮」就必須噴上香水、化妝，為了方便發生關係，「波妮」每天都會被剃毛，這也牠的肌膚變得非常敏感，容易被蚊蟲叮咬，身上長出潰爛瘡，過著不見天日的生活長達6年，直到2003年被婆羅洲紅毛猩猩復育基金會（Borneo Orangutan Survival Foundation）救出，這起離譜事件因此曝光。

婆羅洲紅毛猩猩復育基金會透露，當初救援並不容易，由於「波妮」為村民帶來不錯的收入，因此他們起初並不肯讓「波妮」離開，直到當地警方出動35名武警，才成功把「波妮」救出，如今牠住在婆羅洲紅毛猩猩復育基金會的康復中心。

致力於照顧婆羅洲孤兒猩猩的德西萊特（Michelle Desilets）提到，「這件事真的很可怕，波妮竟是一個性奴，牠被救出來的時候，渾身都是膿，村民會給牠化妝、戴耳環，牠肯定很痛苦」，當年參與救援的尼爾森（Lone Droscher-Nielsen）則說「當我發現牠被用來賣淫時，非常震驚，我從未想過人類竟會對動物做出這種事情」。

婆羅洲紅毛猩猩復育基金會發言人赫瑪努（Nico Hermanu）透露，「波妮」被人類囚禁時間過長，使牠留下心理創傷，牠被救出後仍非常害怕男性，他們必須將「波妮」與公紅毛猩猩隔開，此外，「波妮」見到男性照護員靠近，也會變得非常害怕，花了很長一段時間，雙方建立信任關係後，「波妮」才慢慢一個個認識男性照護員。

赫瑪努提到，先前曾嘗試半野放「波妮」回小島，讓牠跟同伴一起學習築巢、覓食，但牠似乎還無法適應，「波妮目前很健康，食慾也很好，但因長期被囚禁，導致牠缺乏野外生存技能，與紅毛猩猩應有的行為，不過我們仍不放棄，希望有朝一日能讓牠返回野外」。