龍劭華遽逝 蔡英文首度公開一段影片：最不捨的消息

金鐘視帝龍劭華遽逝。蔡英文總統今天表示不捨，並透露2015年，她在競選總統期間，龍劭華曾為她推出的第一支政策動畫「長照2.0政策篇」配音，讓一向被認為乏味的政策影片，整個活潑了起來。蔡英文也公開這支不曾公開過的配音過程花絮影片，「跟大家一起懷念他在銀幕裡永遠帥氣不羈的身影」。

蔡英文在臉書表示，昨晚，大家聽了最不捨的消息，就是資深演員、金鐘視帝龍劭華過世。想起去年，她當總統後第一次到電影院看電影，看的就是他演出的《孤味》，印象特別深刻。「儘管他不是扮演主角，但龍劭華先生是故事中畫龍點睛的靈魂人物，老夫老妻最後在計程車上唱歌的身影，令人回味」。

不論是《孤味》的陳伯昌、《花甲男孩轉大人》的鄭光煌、《翻滾吧！阿信》的黑松老大，或《阿嬤的夢中情人》的劉奇生、《天馬茶房》的海龍王，蔡英文說，龍劭華投入演藝圈超過40年，無數的影視作品深入人心，也成為了「國民阿爸」。

蔡英文稱讚他在戲劇上表現性格的外放與內斂，情感上的矛盾與衝突，每次演出都帶著濃濃的台灣味，把台灣查埔人的角色演繹地活靈活現，「就像是我們身邊的阿爸」。

蔡英文透露，她與龍劭華有一點緣分，2015年，她在競選總統期間，推出的第一支政策動畫「長照2.0政策篇」，就是邀請他來配音，她相信龍劭華當時也承受了一些壓力，但依然爽朗地答應我們的邀約。錄影非常順利，一次OK，他的聲音親切又有魅力，讓一向被認為乏味的政策影片，整個活潑了起來。

她也在臉書貼出這段影片表示，看到當年配音過程的花絮影片，令人百感交集。「謹以這支不曾公開的影片，來紀念這位資深演員，跟大家一起懷念他在銀幕裡永遠帥氣不羈的身影」。