國民黨主席候選人卓伯源15日到南屯區文昌公廟及萬和宮上香參拜，關心疫情期間國內疫苗不足，要求政府應購足疫苗或開放民間、地方政府自行採購。（陳世宗攝）

Delta病毒入侵台灣，第二劑AZ疫苗15日開打，莫德納疫苗卻遲等不到？國民黨主席候選人卓伯源今天抨擊說，既然政府力有不逮應開放民間自行採購疫苗，讓人民來自救，因寶貴的生命是大家必須要受到保護；呼籲政府每一條生命都要受到保障，每一個行業都需要振興。

國民黨主席候選人卓伯源15日到南屯區文昌公廟及300多年歷史的萬和宮媽祖廟上香參拜，關心疫情期間國內疫苗不足，要求政府應購足疫苗或開放民間、地方政府自行採購。

卓伯源說，現在Delta病毒入侵台灣，包括外國實際操作的經驗，還有國內很多醫師、防疫專家都提出嚴重呼籲；針對Delta病毒打一季的防護力是遠遠不夠的，打一季的防護力只有30％以下，其實跟打安慰劑差不多，在這樣險峻疫情下，再次呼籲政府應要趕快採購足夠的疫苗。

卓伯源指出，政府有責任讓每位國民都可以打好打滿第二劑，且不用預約、不用排隊就可以打到，這是一個民主法治國家，身為人民最基本的生存權跟健康權的保障；特別是現在國際上已有經過國際認證，且取得充足藥證的疫苗，呼籲政府應該要開放民間、地方政府自行來採購，政府的力量有限、民間力量無窮。

卓伯源強調，此時，政府力有未逮做不到，不妨開放民間來自行採購疫苗，讓人民來自救，因為寶貴的生命是大家必須要保護的，我們在防疫再次呼籲每一條生命都受到保護，每一個行業都需要受到振興，這是我們的一致一貫的的理念。