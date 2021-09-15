新北市2020行人交通事故受傷人數為2813人，相較2019年的2551人增加超過1成，新北市新聞局最新一波交通安全宣導，結合知名YouTuber、專業試車手「Andy老爹」、機車網紅及圖文插畫家「少女阿妙」，透過影像與圖文插畫的吸引力，提醒民眾注意用路觀念，減少交通事故。

新聞局表示，為針對本市主要交通問題強化宣導成效，規畫一系列網路宣導活動，達到交通事故防制的具體成效。

新聞局長張愛晶表示，今年結合網紅與插畫家，希望以多元宣導方式創造更多的創意火花，吸引民眾關注。

此次宣導合作中，備受汽車族關注的「SiCAR 愛車趣」頻道由Andy老爹發佈宣導影片，並找來新北市交通大隊分隊長楊詔幃教導民眾遇到逼車與擋車的應對方式及自保之道，呼籲民眾當下千萬不要與他車有對應性的衝突行為，以免製造更多不必要的行車糾紛與風險。

機車騎乘安全宣導與機車界網紅配合，以情境短片的方式吸引關注，針對各種騎車常見的錯誤駕駛行為進行宣導，呼籲「平安回家才是王道」，影片發布約一周的時間就獲近百則騎士朋友留言，回應熱烈。

而擅長以少女視角敘事的圖文插畫家少女阿妙，則以自身經驗繪製出機車駕駛上路可能遇到那些生動又令人惱怒的「恐怖違規狀況」，經由輕鬆詼諧的方式引發讀者共鳴。