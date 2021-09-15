印象中中秋節就是月亮最圓的時候，其實不然！台北天文館表示，繼2013中秋節是滿月之後，2014到2020年的中秋節其實都不是滿月，終於在睽違8年後，今年中秋節當天將出現正宗的「中秋月圓」，滿月現身時間點在早上7時55分。

天文館指出，今年中秋節為9月21日，滿月發生在當天早上7點55分，此時月亮和太陽的黃經相差180度，才是天文定義上的滿月，而今年中秋月亮東昇時間為晚上6時18分，民眾可趁著好天氣，抬頭欣賞滿月。

一個月當中到底哪天的月亮最圓？天文館表示，由於農曆以朔（新月）為初一，所以滿月可能發生在農曆14至17日。根據統計，農曆16日發生滿月的機率最高，約佔47%；在15日出現的機率約37.5%；17日約15%；在14日發生滿月的機率最低，僅0.5%，所以民間才有「十五月亮十六圓」的說法。

天文館表示，如果只看2001至2050年的中秋節當天，滿月最多發生在農曆16日，有26次，農曆15日也就是中秋節當天有20次，17日4次，14日滿月次數為0。