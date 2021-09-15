苗栗地檢署15日指揮廉政署搜索通霄公所，並約談鎮長陳漢志。（謝明俊攝）

苗栗縣通霄鎮公所疑似爆發涉貪案件，苗栗地檢署15日上午指揮廉政署廉政官多人，前往通霄鎮公所搜查，查扣多項文書資料，檢廉並約談鎮長陳漢志及多名公所官員，清查方向疑與鎮公所經手處理太陽能光電業者申裝太陽能光電專區案有關，目前搜索行動仍在進行，預計下午將移送苗栗地檢署，不排除將聲押重要案件被告。