通霄鎮公所遭廉政署搜索 鎮長及多名官員遭約談 13:242021/09/15 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗地檢署15日指揮廉政署搜索通霄鎮公所，並約談鎮長陳漢志。（謝明俊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗地檢署15日指揮廉政署搜索通霄公所，並約談鎮長陳漢志。（謝明俊攝） 苗栗縣通霄鎮公所疑似爆發涉貪案件，苗栗地檢署15日上午指揮廉政署廉政官多人，前往通霄鎮公所搜查，查扣多項文書資料，檢廉並約談鎮長陳漢志及多名公所官員，清查方向疑與鎮公所經手處理太陽能光電業者申裝太陽能光電專區案有關，目前搜索行動仍在進行，預計下午將移送苗栗地檢署，不排除將聲押重要案件被告。 期貨公司離職副理吸金1億 涉違反銀行法遭搜索約談 E級惹火網紅跨境運大麻 法院裁定30萬元交保 #苗栗地檢署 #指揮 #廉政署 #15 #通霄鎮公所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他電子》蘋果、EV題材不斷 鴻海放量穩揚 11:102021/09/15 財經 苗栗縣長徐耀昌表揚苗栗市玉清宮等縣內績優宗教團體 15:542021/09/14 寶島 正妹網紅涉運輸大麻 桃檢認犯罪嫌疑重大30萬交保 21:352021/09/14 社會 英國議員反擊北京制裁 不允許陸駐英大使進入議會 09:292021/09/15 兩岸 債務風暴擴大 中國恆大否認破產 04:102021/09/15 焦點新聞 開班授課害慘賠 「華人權威操盤手」50萬交保 09:592021/09/15 社會 知名影評人「左撇子」疑涉網賣大麻軟糖 檢方訊後限制住居 15:252021/09/14 社會 璨樹颱風來還冒雨釣魚遭沖走 苗栗男遺體浮出卡草叢尋獲 10:352021/09/14 社會 美3位前總統跨黨攜手 挺阿富汗難民在美安居 12:152021/09/15 國際 E級火辣女網紅涉運毒30萬交保 PO文怒嗆：一群低能兒 09:102021/09/15 社會 璨樹颱風過境 苗栗釣客落水2日尋獲遺體 12:342021/09/14 社會 社會熱門新聞 龍劭華遺體相驗只花15分鐘 高大成推測死因與這器官有關 - 社會 通霄鎮公所遭廉政署搜索 鎮長及多名官員遭約談 - 社會 年收入都破200萬 女問嫁「包租公or竹科工程師？」 網一面倒選他 - 社會 正妹女網紅運大麻遭逮 穿細肩雄偉上銬影片曝光 - 社會 水電工護送泥醉女同事返家 趁同事離開進門性侵 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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