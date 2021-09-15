新冠肺炎疫情及缺料干擾讓台達電(2308)第3季旺季增添變數，外資對台達電看法也轉趨保守，繼美系、港系及歐系外資，亞系外資最新報告亦調降台達電評等及目標價，其中評等降至「優於大盤表現」，目標價下修至305元。

台達電8月合併營收為259.24億元，月減1.7%，年增3%，為今年2月以來低點，累計前8月合併營業收入為2035.56億元，較去年同期成長15%；由於台達電7月及8月合併營收約523億元，能否延續往年第3季優於第2季，或是因訂單遞延，全年營運高峰落在第4季有待觀察。

台達電8月合併營收表現平平，外資對台達電看法轉趨保守，繼美系、港系及歐系外資下修台達電目標價後，亞系外資也加入調降台達電評等及目標價。

亞系外資表示，雖然台達電長線具備數據中心、電動車雙題材，不過短線上面臨供應鏈短缺、通膨影響成本上升，恐將對今年下半年訂單能見度有衝擊，調降台達電2021年到2023年每股盈餘預估，降幅4%到8%，評等由原先的「買進」降至「優於大盤表現」，目標價從370元降至305元。