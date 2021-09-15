中華電信今(15)日宣布開放iPhone 13全系列5G機型限量網路預約，活動自9月16日14點起至18點止，只要於中華電信預約網站登記iPhone13系列新機，9月22日前至網路門市完成申辦精采5G 月繳1399以上資費，有機會獲得最高50倍優惠Hami Point 69950點（1點等於1元）。

中華電信同時宣布iPhone 13全系列5G機型將於9月24日上午8點，在全台500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣，讓果粉們以最快速度購得iPhone新機。為了滿足廣大果粉的期待，即刻起，加入及綁定中華電信LINE官方帳號(ID：@chtemome)，立即掌握第一手消息、優惠訊息與好康活動。

中華電信榮獲Speedtest 2021上半年台灣「5G網速第一名」、「行動網路涵蓋第一名」等大獎，行動網路品質備受肯定，體驗iPhone 13超快網速，中華電信是您最佳首選。