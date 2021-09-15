由宇峻奧汀研發的經典單機遊戲《三國群英傳》系列最新作《三國群英傳 8》於9月15日（三）首次推出全新大型付費DLC，日出之國的神秘女王正式降臨到了三國群英傳的世界！此次DLC包含了全新劇本、全新勢力、全新兵種等，同時，全新武將-神趙雲也霸氣出場，同時更推出自創武將和女名將衣裝的立繪擴充，琳瑯滿目的內容千萬別錯過！另外，《三國群英傳８》本傳現正85折優惠，活動時間為9/15 14:00 - 10/12 23:59，還沒購買的主公們千萬別錯過！期待主公們再為三國群英譜寫全新的史詩！

DLC宣傳影片

蒙神靈承黎民所信，得神語托天照之命

本次推出的DLC－「扶桑風雲」中包含了全新3個虛構劇本，【天下歸晉】、【亂世稱雄】、還有最受玩家期待的【巾幗爭霸】，江山萬里，皆入女子掌握，群鳳之戰於焉展開。另外，更推出了全新勢力-倭族，女王卑彌呼將化身主君與可選名將，蒙神靈之志，馭鬼道精兵，誓要將天下納入掌中。戰火於極東之地，日出扶桑之處重燃，即將席捲整個三國世界！

除此之外，還有8大名將也將加入三國戰場。不僅有大家耳熟能詳的顏良、高順等河北名將大顯身手，還有馬雲祿、蔡文姬等又美又颯的巾幗女將一展武藝。

當玩家一統天下後，暗中潛藏的邪惡勢力卻將捲土重來，BOSS魔呂布自黑暗洞窟中現身，欲要戰遍天下群雄！這一新增的隱藏BOSS實力十分強勁，將會給玩家們帶來史無前例的挑戰！

《三國群英傳8》

《三國群英傳8》

《三國群英傳8》

《三國群英傳8》

《三國群英傳8》

《三國群英傳8》

白馬銀槍照肝膽，海角天涯世無雙

繼DLC－「神關羽」外，本次的DLC組合中還推出了DLC－「神趙雲」。這一人氣極高的帥氣武將全身都散發著炫目的金光，這一次，他將秉承自己心中的理想而戰鬥，神威凜凜，勢不可擋！

《三國群英傳8》

《三國群英傳8》

除了DLC－「神趙雲」外，本次還推出了DLC- 「自創武將擴充包」，擴展包中還新增了12名全新自創武將，更多內容可供玩家選擇。戰歌奏響，名將再臨，不知這一次，又將創造怎樣的傳說？

《三國群英傳8》

《三國群英傳8》

為了感謝玩家對《三國群英傳8》的支持與愛護，宇峻奧汀特別針對已經購買遊戲本傳的玩家們提供免費DLC－「芙蓉新裳」，內含孫尚香，貂蟬兩名傾國女將的一套全新裝扮，購買DLC扶桑風雲後，更能夠擁有卑彌呼全新裝扮。扶桑花已開，芙蓉添新裳，快來欣賞女武將們的絕代風華吧！

《三國群英傳8》

《三國群英傳8》

《三國群英傳８》團隊將會持續投入且注重玩家的訴求與期望，持續提昇遊戲品質的更新、修正錯誤，提供更多內容，讓《三國群英傳８》更加完善，請玩家繼續給我們建議與支持。