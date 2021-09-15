第八輪公費疫苗今開打，開放已接種第一劑AZ滿10周、即75歲以上長者施打，板橋兒科診所醫師張博揚表示，年長者因不熟悉網路操作，只好造冊施打以便接種，但造冊施打卻壓縮診所的疫苗數量，導致許多人預約不到疫苗；同時他也驚爆，之前第一劑打莫德納者，第二劑準備混打高端。

張博揚今（15）日在臉書粉專《張博揚小兒科診所》指出，今起開放75歲以上長者打第二劑AZ，但因為僧多粥少，再加上不熟悉網路預約操作，導致預約不到，反應到指揮中心及地方政府後，就替長者造冊，以便接種。

張博揚說，造冊施打沒問題，問題在於造冊中的部分人已向診所預約接種，進而壓縮各診所施打名額，讓許多人因自家附近診所額滿，只好改預約離家遠的診所。

張博揚進一步說，為了替長者造冊，更傳出有里長到處亂拉人，讓有些原本已預約的人也在造冊名單中，造成診所爽約率大幅提高，令他忍不住大罵「長輩預約不到診所，都是中央不給疫苗，9天的施打時程只給3天的量，才少少幾十個名額也要砍」。最後，張博揚也預言，第一劑施打莫德納，仍苦等不到第二劑的族群，準備接受混打高端。

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