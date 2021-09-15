為增進原住民文創工藝精品的商機，宜蘭縣今年度擴大辦理第2屆原力蘭陽創業競賽，有30件作品入選，今天（15日）舉辦成果發表會，宜蘭縣政府表示，獲獎作品兼具實用與美學，18日開幕的蘭陽原創館會展出入選作品，將以原創館作為平台，促進原住民產業經濟。

縣府民政處指出，今年得獎作品型態豐富，如獲得特優的工藝師顏姝珍，是將傳統編帶運用不同編織技巧，以上下交疊的方式設計出蘊含強烈泰雅民族風格的休閒造型包；獲得佳作的張美月將易開罐拉環組合成「原創環保易開罐檯燈」，讓作品結合環保與原民色彩。

30件作品將進駐蘭陽原創館並上架一季，民政處指出，蘭陽原創館位於宜蘭市公所旁，是縣府舊員工宿舍，經縣府向原民會爭取經費修繕而成，原本預計在8月1日原住民族日開幕，受疫情影響延至9月18日開幕。

民政處表示，喜歡原住民工藝品的民眾，要購買只能遠赴大同、南澳等地，但蘭陽原創館就有展示、販售，也有店家進駐，是原住民的展售空間，舉辦原力蘭陽創業競賽就是希望能經輔導讓原住民的創意成為商品，以促進原民商機。

縣長林姿妙表示，原住民的文創工藝品不但美觀，還兼具實用，縣府對推動原住民文化不遺餘力，也會全力支持，未來作品會在蘭陽原創館展出，讓鄉親看到原住民的用心與創意。