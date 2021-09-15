2020年風電股很熱門，不少股民們看到股價狂飆後修正，就買票上車，存股達人-股市小黑說，運氣好的話，還可以吃點肉，運氣不好就直接住套房，越等越低，甚至越跌越加碼攤平，蓋牌等待之後，有可能遇到普度解套的時候，但多數是回不去了。

投資人很愛追逐有夢最美的飆股，但有時候下場可能會很慘，股市小黑就分享身邊好友活生生被割韭菜的真實慘事。風電股去年超夯，許多分析師都看好，股價也真的狂漲50%以上，小黑的一位好友去年底來找他吃飯，分享某檔KY風電股的前景未來。

小黑問這位朋友為何看好，結果答案居然是，某某分析師是他的好友，指稱風電未來幾年會一路看多，分析師當時還告訴他，這檔股票已從110元，修正回到90多元，以後至少上看130元、200元，所以現在可以趁回檔修正，逢低布局，結果他就買進了，於是就來問小黑的看法。

小黑表示，當時他只是隨手查一下線圖支撐，只回這位朋友說，這檔股票的長線支撐約50-60元間，於是瞬間，兩人的風電話題冷掉。小黑跟朋友分析，這檔股票正常會往60元修正，但他覺得小黑亂說，根本不想理會，小黑只好笑稱，「我只說，祝福你能賺大錢」。

小黑今年初再遇到這位朋友時，當初買的KY風電股股價剩下80多元，但這位朋友還是信心滿滿，小黑再次善意提醒說，這種飆高脫離長線波段的股票，之後還會慢慢修正回去，若有急拉靠近90元，就要放手了。

當時這位朋友說，會考慮看看。結果到今年第二季時，小黑看到股價剩下70多元，再度提醒他趨勢往下走了，真得不要再抱住。結果這位友人說，一張虧2萬多元，捨不得停損，他要蓋牌跟它拼了。看到好友執意如此，小黑苦笑，也只能尊重。

8月中大盤急速修正，這檔KY風電股也跟著下修，結果大盤上去，股價卻依舊停在60多元。

小黑表示，看到某股票好消息一直出來，股價狂飆後修正，此時容易吸引股民去買票上車，運氣好還可以吃一點肉，運氣不好的就直接套住，越等越低，甚至越跌越加碼攤平，蓋牌等待之後有可能遇到普度解套的時候，但多數是回不去了，長線的波段軌跡已經反應該股票本來該有價值，買到炒高的做夢唬爛價格，也是只能怪自己愛做夢。