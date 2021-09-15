關曉彤在《二十不惑》夢想成為時尚網紅。（中天娛樂台提供）

去年討論度爆表的陸劇《三十而已》，講述30歲的女人心事，與它同屬寫實題材的姊妹劇《二十不惑》，9月22日起將在中天娛樂台播出。該劇由4位大陸女星關曉彤、卜冠今、李庚希、董思怡主演，描述4位個性截然不同的女大生，在即將邁入社會的階段，面臨一連串家庭、友情、職場、愛情的考驗，最終互相扶持一起成長，劇中「職場菜鳥求生存」、「與父母親之間的代溝」等貼近現實生活的劇情，深深引起觀眾共鳴。

童星出道的關曉彤，4歲就拍了第一部電視劇，出道至今20年累積上百部作品，她在《二十不惑》飾演夢想成為時尚網紅的梁爽，一開始個性暴躁、不討喜，在一次次的挫折中逐漸成熟。劇中關曉彤因發現男友劈腿，自己則是「被小三」，她直接賞了渣男一巴掌，更拿戒指刮壞男友名車，此舉讓網友直呼「真痛快！」、「面對渣男就該這樣！」。《二十不惑》除了劇情吸引人，關曉彤在劇中的穿搭以及一雙大長腿也很「吸睛」，身高172公分的她，腿長竟有108公分，這讓她被冠上「腿精」的稱號。

《二十不惑》由四位新生代女星董思怡(左起)、卜冠今、關曉彤、李庚希主演。(中天娛樂台提供）

關曉彤因關注度高，也因此常面臨許多網友毒舌與非議，在《二十不惑》飾演網紅梁爽，讓她格外感同身受：「在她的成長道路上，梁爽會面對一些爭議，我可能也會這樣，在職業上雖然不太一樣，但都是暴露在大眾眼前的職業！」但她也表示現在自我消化時間越來越快。

關曉彤在《二十不惑》大露108公分長腿。（中天娛樂台提供）

劇中飾演追星少女段家寶的董思怡，同樣也覺得劇裡角色和自己有些相似處，就連導演也誇董思怡和人物「段家寶」的契合度很高！董思怡把粉絲追星的心態貼切演繹出來，讓許多追星族對都誇「很真實！」、「就像是看到自己追星的模樣！」她也談到：「首先是因為我追星，所以我知道追星小女孩平常是什麼樣！」她曾因朋友的推薦而喜歡上韓國人氣男團NCT，原本打算飛去韓國看他們的演唱會，無奈最後因疫情而取消。

董思怡的觀眾緣極佳，圓潤的體型其實是為戲增重：「最早導演讓我增肥到10斤（5公斤），然後我不小心胖了15斤（7.5公斤）！」拍完戲後她也靠控制飲食立刻變瘦！《二十不惑》9月22日開播，每週一至週五晚間10-12點在中天娛樂台播出。