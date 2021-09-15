好市多開賣踢不爛黃靴，售價比百貨公司5折還更省，引發網友討論。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

好市多許多商品售價超優惠，近日有眼尖網友發現，知名品牌的黃色靴子開賣了，而且價格比外面打五折還更便宜，引起網友討論，不少人大讚這款靴子的CP值很高，買一雙至少可以穿五年，怎麼操都不會壞，真的是「踢不爛鞋」。

一名網友日前在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，好久不見的黃靴出現了！從照片中可見，這雙是知名品牌「TIMBERLAND」的經典款靴子，原價要6900元左右，但好市多的售價僅3229元，比打五折還要更便宜。

不少網友大讚這款靴子CP值很高，因為可以穿很久，「這雙靴子穿10年都不是問題，鞋底磨光了可以去修補店換鞋底」、「一雙穿7、8年不是問題」、「一雙大概穿了5年，但是看起來還是很優」、「很討厭穿不壞，害我只能繼續操它了」、「買了十幾年了，很耐穿」、「這雙真的可以穿超久」、「是好久不見的踢不爛鞋」。

好市多開賣知名大牌的經典款黃靴，超殺價格讓網友暴動。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

許多網友也注意到好市多的售價超優惠，「2018年買的金額4000多，這價格很可以」、「價格真的實惠」、「經典款基本上都不特價」、「這價格也太便宜了」、「這應該秒殺」。

也有網友表示，這雙靴子雖然穿起來很好看，但因為很重又不透氣，所以買回家以後穿的次數手指頭數的出來。對此，有網友表示，這種鞋子穿久了就會合腳，而且防水效果不錯，去戶外活動非常適合。