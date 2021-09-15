今天在大聯盟場上皇家以10：7戰勝運動家，此戰皇家狂敲14支安打，另外還有3支全壘打，火力完全釋放，其中當家鐵捕裴瑞茲(Salvador Perez)此戰大發神威，5打數2安打貢獻4分打點，其中包括一支驚天3分炮，也是他本季個人第43轟，還有機會追上44轟的大谷翔平和45轟的小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)。

而大谷翔平和小葛瑞洛今天都沒開轟，裴瑞茲擊出全壘打正是時候，另外他這轟也創下不少紀錄，目前已刷新美聯捕手單季最多轟，還追平明星捕手羅培茲(Javy López)在2003年創下捕手單季第二多轟紀錄，目前離第一多的賓奇(Johnny Bench)僅差2轟，他是在1970年創下，裴瑞茲有望突破歷史。

今天皇家在比賽前段處於落後，運動家打完3局上半以6：0遙遙領先，僅僅靠著安打和高飛犧牲打，外加對方一次暴投就取得巨大優勢，不過皇家在比賽後半段開始強力反攻，3局下一陣猛攻追成3：6，其中包括裴瑞茲的一壘安打打點，第4局多希爾(Hunter Dozier)敲出陽春炮再添1分，比數4：6。

5局運動家「貓王」安德魯斯(Elvis Andrus)敲出二壘安打要回1分，但此後就沒有再得分，一路讓皇家逆轉，第6局羅培茲(Nicky Lopez)敲出1分打點，接著輪到裴瑞茲，他逮中對手86.3 mph四縫線直球，一棒轟向左外野，是一發3分炮，也讓比數以8：7超前對手，徹底扭轉局勢，第7局隊友再補2分炮，最終以10：7獲勝。

裴瑞茲目前31歲，從2011年開始為皇家效力，隔年成為主力捕手，2015年他繳出.364超高打擊率，和皇家拿下世界大賽冠軍，還獲選世界大賽MVP。生涯至今七度入選明星賽，五度拿下金手套獎，另外還有三次銀棒獎，去年賽季則拿下聯盟東山再起獎，而這個獎果然沒有白給他，因為他今年徹底大爆發。