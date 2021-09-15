日本桌球天后福原愛今年7月和江宏傑宣布5年婚姻畫下句點，兩人所生的一男一女則交由江宏傑照顧，福原愛先前出席中日桌球外交活動，被發現外型圓潤的她瘦了一圈。昨(14日)她現身前相撲力士橫綱朝青龍的推特，可見福原愛難得露齒燦笑，下巴也變尖，而橫綱朝青龍為她加油打氣，則引來兩極評論。

福原愛和江宏傑5年前挺過格差婚爭議結婚，今年初起婚姻變色，先是福原愛因奧運回日本後，在節目上單方面宣布有意回日本生活，接著她還被拍到跟高帥男共遊橫濱，但她澄清兩人是各住一間房，否認不倫，之後更有報導指出福原愛被夫家長期言語霸凌，醜聞連環爆，讓江宏傑4月心死正式提出離婚。

橫綱朝青龍近日與福原愛聚餐。（圖／翻攝自Asashoryu推特）

7月福原愛和江宏傑共同發聲明證實已經離婚，而福原愛先前傳出因處理婚變糾紛整個人爆瘦，上月她分享參加中日桌球外交活動，穿西裝外套的她整個人瘦了一圈，小蠻腰變得更加明顯。本月5日福原愛發文承認最近身體不舒服，沒辦法好好吃飯，幸好有朋友關心寄來食物，才讓她明白好好吃飯和睡覺的重要性。

福原愛7月宣布和江宏傑離婚。（圖／達志影像）

昨已退役11年的相撲力士橫綱朝青龍在推特分享兩張和福原愛聚餐合影，可見福原愛梳了側分髮型，穿著綠色洋裝，和橫綱朝青龍都面露微笑，另一張則是兩人露出燦笑自拍，瘦了不少的福原愛露出尖下巴，而橫綱朝青龍寫下：「和愛醬一起的午餐時光，愛醬加油！」網友則留言：「愛醬美得讓人窒息」、「加油？不懂這什麼意思」、「愛醬跟孩子聯絡了嗎」、「兩個人都很可愛」。