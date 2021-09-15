櫃檯買賣中心積極推動「戰略新板」，截至110年9月14日止，戰略新板推動已拜訪(來訪)計30家次，其中東研信超(股)(6840)公司已於110年7月26日起登錄戰略新板交易。

為積極推動創新企業申請登錄戰略新板，櫃買中心積極偕同中介機構拜訪創新企業，推動其登錄戰略新板，以協助創新企業進入資本市場募集資金，截至9月14日止，戰略新板推動已拜訪(來訪)計30家次，其中東研信超(股)公司已於110年7月26日起登錄戰略新板交易；另已向櫃買中心表達有意願於110年底前申請登錄戰略新板之公司，刻正著手進行相關作業以符合登錄戰略新板之條件。

在創櫃板部分，根據櫃買統計，截至9月14日止，新增申請及登錄創櫃板公司計36家，自創櫃板設立迄今，累計已成功登錄創櫃板公司達185家，總籌資金額41.52億元，顯示創櫃板對推動企業募集資金已有相當成效，櫃買中心將持續推廣創櫃板，協助優質企業發展茁壯。