備受果粉期待的iPhone 13系列今天凌晨正式亮相，台灣大哥大推出一系列購機優惠活動，宣布9月17日(五)晚上8點起，包括實體、網路門市與電商myfone購物、momo購物網，全通路開放iPhone 13系列新機預購，9月24日正式開賣。

台灣大表示，只要到實體、網路門市預購iPhone 13系列機款，僅需預繳3000元訂金，並於10月31日前申辦5G指定專案，最高送3000元momo幣。9月30日前在台灣大網路門市預購iPhone 13系列，並申辦任一5G專案，還有機會一次抽中AirPods Pro和Apple Watch Series 6。

此外，在myfone購物預購iPhone 13系列，即可參加抽獎，有機會獲得AirPods Pro、130元電子禮券等好禮，再享3個月螢幕破裂免費維修的保障、加購指定耳機享33折優惠。

9月30日前於myfone購物活動頁消費滿6600元並完成登記，還可再抽Apple Watch 6。為了滿足果粉每年換新機的期待，myfone購物也提供線上舊機回收服務，從評估價格、專人到府收件、人工檢測報價及領取回收金全程免出門。

以iPhone 12 Pro Max(512G)為例，最高可拿回35970元，10月31日前完成舊機回收並換購iPhone 13系列新機，可再享最高3000元myfone購物折價券與電子禮券回饋。

美國蘋果公司(Apple Inc.)今發表5.4吋 iPhone 13 mini、6.1吋iPhone 13，以及iPhone 13 Pro與6.7吋iPhone 13 Pro Max，其中，iPhone 13 mini與iPhone 13最低容量為128GB；iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max則首度新增1TB的大容量版本，4款新機均配備全新A15仿生晶片，瀏海較以往縮小20%，相機效能也有所提升。

iPhone 13和iPhone 13 mini有粉紅、（PRODUCT）RED、藍色、午夜色、星光色5種顏色。iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max則有石墨色、金色、銀色及天峰藍。